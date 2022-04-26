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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Генерал Ягун: дроны-убийцы изменят ход войны

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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26 апреля, 22:32
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Эксперт рассказал, какое вооружение передали Украине союзники
Война ускорила переход на новые калибры. Фото: коллаж "Сегодня"
Война ускорила переход на новые калибры. Фото: коллаж "Сегодня"

Генерал-майор запаса СБУ, экс-заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах, директор Агентства реформирования безопасности Виктор Ягун раскрыл информацию о поставках Украине оружия странами-партнерами. Все необходимое нам предоставили, часть уже в Украине и достаточно эффективно работает. Поэтому, по мнению генерала, недавняя встреча президента Зеленского с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином имела другое направление.

Об этом Виктор Ягун рассказал в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале "Украина 24".

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"Эта встреча она не столько для того, чтобы определить, что можно давать или не давать, как столько чтобы разработать систему, кто за что будет отвечать: кто-то за боеприпасы, кто-то за артиллерию, кто-то за логистику. Это очень важно, потому что надеюсь, что на следующей неделе наконец будут подписаны все документы, согласованные, проголосованные и заработает настоящий ленд-лиз", – сказал он.

Эта программа предусматривает, что некоторые страны оплатят оружие для Украины. К примеру, Германия, не имеющая достаточно своего оружия, однако имеет деньги.

Ягун считает, что встреча Зеленского с представителями США была призвана согласовать все эти моменты.

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Также генерал рассказал, что нам, собственно, передают. В первую очередь это мощные силы ПВО, которые могли бы остановить врага и авиация.

С такими системами мы сами можем закрыть небо над Украиной: "Стоял вопрос только в том, чтобы эти системы были не переносными, а собственно мощными, чтобы могли прикрыть наши крупные города, какие-то инфраструктурные объекты, атомные электростанции. То есть то, что может действительно вызвать или экологическую катастрофу или вообще системную катастрофу в мире, в том числе и дамбы, переходы какие-то. То есть, это все надо прикрывать и ПВО сейчас задействовано и работает".

Еще одним важным вопросом на сегодняшний день для Украины является переход на нехарактерные нам калибры. Наши боеприпасы советские и их уже не производят в тех странах, к которым мы обращаемся. Сейчас нам активно предоставляют те калибры, на которые мы должны были перейти в перспективе, в том числе 155 мм калибр. Таким образом, война ускорила этот процесс, говорит Ягун.

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"Мы сейчас активно будем это использовать, потому что эти боеприпасы есть, они могут поступать из разных источников и не только есть возможность их доставить. Также речь идет и о достаточно высокотехнологичных поставках, которые являются дронами-убийцами, и они гораздо более эффективно будут работать по тем целям по которым мы можем стрелять. Это как раз тяжелая артиллерия, которая может переломить ситуацию в этой войне", – подытожил генерал.

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