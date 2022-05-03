Ягун предположил, когда ВСУ пойдут в наступление

В РФ сейчас происходит переформатирование некоторых частей, их довооружают и доукомплектовывают добровольцами

Ягун о наступлении ВСУ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун поделился соображениями о том, когда украинская армия сможет пойти в контрнаступление. Украинским военным нужно освоить новое оружие, которое поставляет Запад, а для этого нужно время. Наступление может не начаться раньше конца июня.

Об этом Ягун рассказал в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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"Это решение принимать нашему Генеральному штабу, но я считаю, что мы это четко увидим по той интенсивности боев, которые сейчас пытается навязать нам российский агрессор. Все зависит от того, как они будут реализовывать свой план по переброске на нашу территорию все больше и больше тех резервов, которые они пытаются подтянуть из других регионов России", – сказал Ягун.

Сейчас в Российской Федерации происходит переформатирование некоторых частей, их довооружают и доукомплектуют добровольцами. Сейчас, считает генерал, Россия не добивается успехов. Им приходится делать сверхусилия, чтобы захватить отдельно взятое село, полностью уничтожая его. Украинская армия, конечно, не может освобождать населенные пункты подобным образом, что усложняет ситуацию.

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"Нам нужно, если возвращать свое, совершать маневры, нам надо обходить, нам как-то надо отгонять врага из населенных пунктов – это все нуждается не только в оружии, но и в значительных человеческих резервах. И все говорит о том, что раньше, чем конец июня мы просто не сможем это сделать", – сказал Ягун.

Также украинским военным нужно освоить новое оружие, поставляемое Западом. Это необходимо для его качественного использования.

"Нам надо понимать, что война не закончится, как кто-то там надеется, через неделю-две, даже через месяц, а что это действительно такая тяжелая и тяжелая работа, но нас впереди ждут в том числе и победы, это однозначно", – добавил Ягун.

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