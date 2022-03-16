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"Погляди всіх людей світу зараз спрямовані на Київ" – звернення Зеленського

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16 березня, 01:49
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Президент України підбив підсумки 20-го дня війни з Росією

Рішення щодо закриття неба над Україною західні країни ще не прийняли, також вони не поспішають передавати нам винищувачі для більш продуктивної боротьби з армією Росії. Проте західні лідери продовжують надавати нам підтримку, про що свідчить візит 15 березня до Києва прем'єрів Польщі, Чехії та Словенії.

Про це заявив президент України у своєму традиційному відеозверненні до нації.

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Заява

"Вісім років війни на Донбасі, 20 днів повномасштабного вторгнення. Третій тиждень закінчується. Ми всі хочемо миру. Якнайшвидше. Ми всі хочемо перемоги. І постійно є таке відчуття, що ще трохи, і ми здобудемо те, що належить саме нам, Україні, по праву. Але... Але ще потрібні зусилля. Потрібне терпіння. Ще потрібно боротися. І працювати – кожному на своєму місці. Кожному. Зокрема, нашим представникам, нашій делегації на переговорах із Російською Федерацією. Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше. Проте ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що цього дня окупанти не мали успіху, хоча кидали у бій тисячі своїх людей.

"На півночі та сході, на півдні нашої держави. Ворог втратив техніку, ще сотні солдатів... Дуже багато загиблих російських строковиків. Десятки офіцерів. Серед убитих окупантів ще один генерал. Мінімум один генерал за сьогодні.", – зазначив президент.

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"Запрошую усіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків. Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож кожен, хто з нами, отримає вдячність. Не тільки нашу, а й інших народів", – заявив Володимир Зеленський за підсумками 20 днів війни.

Звернення до росіян

"Громадяни Росії! Будь-хто з вас, хто має доступ до правдивої інформації, вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни. Ганьбою і бідністю. Багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка буде ставитися до громадян Росії так само не по-людськи, як до українців ставитеся ви, окупанти. Від ваших дій залежить, що буде далі.

Хочу сказати прямо всім чиновникам Російської Федерації, усім, хто має стосунок до чинної влади: якщо ви залишитеся на посадах, якщо ви не виступите проти війни, міжнародна спільнота позбавить вас всього. Усього, що ви заробили за довгі роки. Цим уже займаються.

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Те саме стосується системи пропаганди. Четвертої гілки влади в Росії. Якщо ви залишаєтеся працювати на пропаганду, ви наражаєтеся на набагато більший ризик, ніж якщо просто підете, просто звільнитеся. Ризику санкцій та міжнародного трибуналу за пропаганду агресивної війни, за виправдання воєнних злочинів", – зазначив Зеленський.

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