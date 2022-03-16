"Взгляды всех людей мира сейчас устремлены на Киев" – обращение Зеленского

Президент Украины подвел итоги 20-го дня войны с Россией

Решение о закрытии неба над Украиной западные страны еще не приняли, также они не спешат передавать нам истребители для более эффективной борьбы с армией России. Однако западные лидеры продолжают оказывать нам поддержку, чему свидетельство – визит 15 марта в Киев премьеров Польши, Чехии и Словении.

Об этом заявил президент Украины в своем традиционном видеообращении к нации.

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"Восемь лет войны на Донбассе, 20 дней полномасштабного вторжения. Третья неделя заканчивается. Мы все хотим мира. Как можно быстрее. Мы все хотим победы. И постоянно есть такое ощущение, что еще немного, и мы получим то, что принадлежит именно нам, Украине, по праву, но... Но еще нужны усилия, нужно терпение, еще нужно бороться и работать – каждому на своем месте. Каждому. В частности, нашим представителям, нашей делегации на переговорах с Российской Федерацией. Потому что любая война завершается соглашением. Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Однако еще необходимо время, чтобы решения были в интересах именно Украины", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что в этот день оккупанты не имели успеха, хотя бросали в бой тысячи своих людей.

"На севере и востоке, на юге нашего государства. Враг потерял технику, еще сотни солдат... Очень много погибших российских срочников. Десятки офицеров. Среди убитых оккупантов еще один генерал. Минимум один генерал за сегодняшний день", – отметил президент.

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"Приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но взгляды всех людей мира сейчас устремлены именно на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов", – заявил Владимир Зеленский по итогам 20 дней войны.

Обращение к россиянам

"Граждане России! Любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором и бедностью. Многолетней изоляцией. Очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России точно так же бесчеловечно, как к украинцам относитесь вы, оккупанты. От ваших действий зависит, что будет дальше.

Хочу сказать прямо всем чиновникам Российской Федерации, всем, кто имеет отношение к действующей власти: если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы. Этим уже занимаются.

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То же самое касается системы пропаганды. Четвертой ветви власти в России. Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску, чем если просто уйдете, просто уволитесь. Риску санкций и международного трибунала за пропаганду агрессивной войны, за оправдание военных преступлений", – отметил Зеленский.