"Друга армія світу" продає їжу своїх солдатів – перехоплення СБУ

Загарбники жаліються, що їхні пайки йдуть "наліво"

У СБУ повідомили, що російські командири перепродають їжу своїх солдатів. / Фото: Колаж: Сьогодні

"Друга армія світу" відзначилася новими історіями – російські командири тепер продають пайки своїх солдатів, тому ті продовжують харчуватися собаками.

Про це повідомила в Telegram Служба безпеки України, оприлюднивши нові перехоплені телефонні розмови загарбників.

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Як зазначається, на одному із записів окупант поскаржився дружині:

"Ось, банки привезли консервовані: якась закуска, морква, капуста... Ми одразу ж викинули. Х*рня повна, як поросятам".

Він додає, що їхні пайки йдуть "наліво", а винні в цьому командири, які їх перепродають.

На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант із борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.

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"Собаку! М'яса хочеться ж!" – відповів їй російський загарбник.

У СБУ повідомили, що, судячи з усього, поїдання домашніх тварин стало трендом серед окупантів.

"Друга армія світу" продовжує пробивати дно", – йдеться в повідомленні.

СБУ дізналася, чим командири "пічкають" російських окупантів

Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Деякі з них обіймають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики. Завдяки цьому росіяни ще лишаються на плаву і не втікають з війни.

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Судячи з усього, наркотики – це єдине, що тримає ворожу армію "в тонусі" на війні в Україні. Заборонену речовину асвабадітєлям завозять не ховаючись, свідчить радіоперехоплення розмови, яке опублікувало СБУ.

Раніше "Сьогодні" писало про те, що російські окупанти з початком літа потерпають від спеки в Україні, оскільки командування, розраховуючи на "бліцкриг", забезпечило їх лише утепленою формою. Крім цього, загарбники намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни проти України. Найвигадливіші з них відпрошуються в командирів, щоб нібито встигнути на своє весілля.