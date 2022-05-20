СБУ дізналася, чим командири напихають російських окупантів

Це єдине, що змушує росіян не боятися і триматися "в тонусі"

В Україні воюють росіяни-наркомани. / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Деякі із них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики. Завдяки цьому росіяни ще лишаються на плаву і не втікають з війни.

Про таке свідчить чергове радіоперехоплення СБУ.

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Судячи з усього, наркотики – це єдине, що тримає ворожу армію "в тонусі" на війні в Україні. Заборонену речовину асвабадітєлям завозять не ховаючись.

"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", – говорить окупант своїй дружині.

Він додає, що у них є грошовий "общак" із якого ще треба взяти кошти на закупівлю коньяку.

У СБУ відзначають, що "добовий раціон" російських загарбників виглядає досить незвично.

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