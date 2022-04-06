ЗСУ знищили техніку окупантів українською "Стугною" – відео

Українські бійці успішно використовують вітчизняну техніку у боротьбі з російськими військами – у Генштабі показали, як у черговий раз розбили техніку РФ

ЗСУ показали "Стугну" у роботі проти окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники знищили російську військову техніку разом із її екіпажем за допомогою українського ракетного комплексу "Стугна-П". Військові показали, як працює наше озброєння.

Відео опублікували у Генштабі ЗСУ.

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"Розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" 81 окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України знищено чергову бойову одиницю російської бронетанкової техніки разом з її екіпажем. Працюємо далі!", – написали у Генштабі.

Що таке "Стугна-П"?

"Стугна-П" – протитанковий ракетний комплекс, який розробили та створили в Україні. Для наведення на ціль система використовує лазерний промінь із великою дальністю. Комплекс може вести вогонь ракетами калібру 130 мм із різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері.

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Український ПТРК "Стугна" від конструкторського бюро "Луч" має дальність ураження 5800 метрів і може пробити броню завтовшки до 1100 міліметрів. Водночас оператор може управляти комплексом дистанційно з пульта на відстані від 50 м.

Нагадаємо, раніше ЗСУ використали "Стугну" проти найновішого російського ударного вертольота Ка-52. Наші захисники знищили повітряне судно.