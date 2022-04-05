Українські військові ударом зі "Стугни" знищили найновіший російський гвинтокрил (відео)

Українські бійці 95-ї Окремої десантно-штурмової бригади ударом із ПТРК "Стугна" знищили новий російський ударний гвинтокрил Ка-52.
Відео опублікувала пресслужба ЗСУ.
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"Стугна-П" – протитанковий ракетний комплекс, розроблений та виготовлений в Україні. Для наведення цілі комплекс використовує лазерний промінь з великою дальністю.
Український ПТРК "Стугна" від ДККБ "ПРОМІНЬ" має дальність ураження 5800 метрів і може пробити броню завтовшки до 1100 міліметрів.
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