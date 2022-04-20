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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Прощавай, "російська механіка"! Десантники збили два ворожі дрони

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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20 квітня, 12:47
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Повітряний простір в смугах відповідальності знаходиться під повним контролем підрозділів ППО ДШВ
Збитий безпілотник (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Збитий безпілотник (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Підрозділи ППО ЗСУ збили два ворожі безпілотники за минулу добу, 19 квітня. Йдеться про моделі "Горизонт" та "Орлан".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Слід зазначити, що військовослужбовці зенітних ракетних підрозділів Десантно-штурмових військ продовжують віртуозно збивати доволі дорогі засоби повітряної розвідки противника. Зокрема, ціна російського БПЛА "Горизонт Ейр S-100 (виготовляється у Ростові-на-Дону за ліцензією) стартує від одного мільйона євро", – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили України збили дрони за допомогою ЗРК Stinger та Starstreak.

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Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
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Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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