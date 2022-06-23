ЗСУ довелося майже повністю відмовитися від "Байрактарів" на Донбасі – ISW

Українські військові почали застосовувати у боях з окупантами іншу зброю

ЗСУ перейшли на іншу техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові практично перестали використовувати легендарні турецькі безпілотники "Байрактар". Це було зумовлено тим, що російська армія почала застосовувати іншу зброю.

Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).

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"Українські сили значною мірою припинили використання турецьких безпілотників Bayraktar, які з великим успіхом застосовувалися на початку війни, через покращення можливостей російської протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ зняли кліп про "Байрактар"

Військові Збройних сил України створили кліп на пісню "Байрактар". Відео зняли на тлі знищеної техніки російських окупантів.

Фольклорний гурт "Святовид" заслуженого академічного оркестру ЗСУ випустив кліп на пісню "Байрактар". Відео було знято на тлі знищеної російської техніки під час війни.

Солістами виступили Сергій Пеньковець та Данило Клягін.