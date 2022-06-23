ВСУ пришлось почти полностью отказаться от "Байрактаров" на Донбассе – ISW

Украинские военные начали применять в боях с оккупантами другое оружие

ВСУ перешли на другую технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные практически перестали использовать легендарные турецкие беспилотники "Байрактар". Это было обусловлено тем, что российская армия начала применять другое оружие.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

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"Украинские силы в значительной степени прекратили использование турецких беспилотников Bayraktar, которые с большим успехом применялись в начале войны, из-за улучшения возможностей российской противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

ВСУ сняли клип о "Байрактаре"

Военные Вооруженных сил Украины создали клип на песню "Байрактар". Видео сняли на фоне уничтоженной техники российских оккупантов.

Фольклорная группа "Святовид" заслуженного академического оркестра ВСУ выпустила клип на песню "Байрактар". Видео было снято на фоне уничтоженной российской техники в ходе войны.

Солистами выступили Сергей Пеньковец и Даниил Клягин.