ЗСУ назавжди вберегли окупантів від блукань по українській землі (відео)

Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів на українській землі. Наші воїни накривають один за одним позиції росіян.
Відео випалювання окупантів з України опублікував Генштаб ЗСУ.
Українські захисники вирішили почати день із приємних новин.
"Бойова машина піхоти знищена, а деякі російські окупанти вже не блукатимуть по нашій землі. Далі буде... Січеславці обіцяють", – йдеться в підписі до відео.
Втрати ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.05 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 27900 (+200) осіб,
- танків ‒ 1235 (+7) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) одиниць,
- артилерійських систем – 578 (+1) одиниць,
- РСЗВ — 198 (+3) одиниць,
- засобів ППО – 90 (+1) одиниць,
- літаків – 201 (+1) одиниця,
- вертольотів – 167 (+2) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9) одиниць,
- крилатих ракет — 97 (+0) одиниць,
- кораблі/катери — 13 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2109 (+8) одиниць,
- спеціальної техніки — 43 (+1) одиниці.