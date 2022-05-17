Окупанти на Донбасі елегантно позбулися важкої техніки

Бої на сході України продовжуються

ЗСУ нищать окупантів на Донбасі/Фото: Угруповання Об'єднаних сил, колаж: "Сьогодні"

За добу українські захисники відбили на Донбасі 12 атак окупантів. Їм вдалося знищити велику кількість техніки ворога.

Про це повідомляє пресцентр угруповання Об'єднаних сил.

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Деталі

"Відбили сьогодні 12 атак ворога. Ще на 4 локаціях тривають бої", — йдеться в повідомленні.

Противник застосовує по всій лінії фронту артилерію, авіацію, танки і міномети.

Від початку доби українські військові знищили:

3 танки;

3 артилерійські системи, в тому числі одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ);

6 бронемашин;

7 автомобілів, включаючи одну вантажівку з боєприпасами.

Також силами протиповітряної оборони були збиті 9 безпілотників типу "Орлан-10" і одні оперативно-тактичний БПЛА ZALA.

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Загальні втрати окупантів

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України. За останню добу ЗСУ знищили 200 осіб особового складу, один літак, два вертольоти, сім танків та іншу техніку ворога. Детальні дані оприлюднив генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 27900 (+200) осіб,

танків ‒ 1235 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) одиниць,

артилерійських систем – 578 (+1) одиниць,

РСЗВ — 198 (+3) одиниць,

засобів ППО – 90 (+1) одиниць,

літаків – 201 (+1) одиниця,

вертольотів – 167 (+2) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9) одиниць,

крилатих ракет — 97 (+0) одиниць,

кораблі/катери — 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2109 (+8) одиниць,

спеціальної техніки — 43 (+1) одиниці.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. Дані про втрати ворога уточнюються, зазначили у Генштабі.

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