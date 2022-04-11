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Все розбите та обгоріле: звільнена від окупантів Вільхівка майже повністю знищена (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 квітня, 00:25
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У населеному пункті знаходять тіла та техніку окупантів
Населений пункт Вільхівка майже повністю знищений/Фото: Харківська обласна прокуратура, колаж: "Сьогодні"
Населений пункт Вільхівка майже повністю знищений/Фото: Харківська обласна прокуратура, колаж: "Сьогодні"

Звільнена від окупантів Вільхівка Харківської області майже повністю знищена. Правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини країни-агресора.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Деталі

У Вільхівці знаходять техніку РФ та тіла окупантів. Інфраструктура села під час окупації зазнала пошкоджень.

"Під час огляду місця події встановлено, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджені або зруйновані повністю. Також на місці виявлено знищену бронетехніку окупантів, використану зброю та тіла російських військовослужбовців", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Окупанти атакували Харківщину — 10 мирних мешканців загинули

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поділився подробицями чергових атак армії РФ проти мирних мешканців регіону.

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Очільник області розповів, що окупанти продовжують атакувати мирне населення. Упродовж дня ворог обстрілював цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві та Дергачах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них — 1 дитина", — повідомив Синєгубов.

Крім того, він додав, що найгарячішою точкою Харківської області залишається Ізюм. Збройні сили України там вночі знищили колону танків російської армії.

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Історії звитяг
Анастасія та Антон – медики з Харкова. Вони вирішили не виїжджати з рідного міста, а приєдналися до волонтерського центру та зараз активно допомагають землякам. А ще вони зіграли перше весілля у харківському метро. Одна зі станцій стала “загсом”, а друзі і люди, що сховалися тут, - свідками. Життя має продовжуватися всупереч ворогові та війні!
Слава Україні!
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Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Наші янголи-охоронці

Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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