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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Все більше військових РФ відмовляються воювати в Україні – ГУР МО

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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20 березня, 15:58
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Дедалі більше російських військових хочуть повернутися додому, але в РФ їх ніхто не чекає
Російські військові не витримують, більшість деморалізована
Російські військові не витримують, більшість деморалізована / Фото: Колаж: Сьогодні

З кожним днем зростає кількість російських військових, які відмовляються від подальшої участі у війні на території України. Про це повідомляє Головне управління розвідки України в Telegram-каналі.

За інформацією відомства, російських "відказників" командири окупаційних підрозділів РФ залякують репресіями проти родичів.

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У Херсонській та Миколаївській областях різко збільшується кількість військових, які вже хочуть все залишити, їх уже не цікавить винагорода, йдеться у повідомленні.

Окупанти все частіше звертаються до своїх родичів з проханням допомогти повернутися додому. Командири підрозділів РФ намагаються ізолювати "відказників" від решти та тримати під вартою. Лякають кримінальною відповідальністю та репресіями проти родичів.

А родичів, які звертаються з питаннями, у частинах запевняють, що із солдатами все гаразд і вони на території Криму.

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Обстановка

  • Офіційно в Україні сьогодні перебуває понад 500 військовополонених російських солдатів. Є військовополонені, які перебувають у нас із 2014 року. Ні тих ні тих Росія не поспішає повертати, і це стає серйозною проблемою для України.
  • Поки деякі російські солдати добровільно здаються в полон, їхні товариші продовжують виконувати злочинні накази та знищувати мирних громадян України.
  • Незважаючи на це, президент України Володимир Зеленський у своєму черговому зверненні заявив, що наша країна готова дати окупантам шанс залишитися живими – за умови добровільної здачі в полон.
  • У Генеральному штабі Збройних сил України вважають, що все ще висока ймовірність провокацій з боку Росії, щоб втягнути Білорусь у війну, яку сама Москва програє.
  • Тим часом стало відомо, що до Росії прибули сотні найманців із Сирії для участі в війні проти України.

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