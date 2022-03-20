Все больше военных РФ отказываются воевать в Украине – ГУР МО

С каждым днем увеличивается количество российских военных, которые отказываются от дальнейшего участия в войне на территории Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины в Telegram-канале.
По информации ведомства, так называемых отказников командиры оккупационных подразделений РФ запугивают репрессиями против родственников.
В Херсонской и Николаевской областях резко увеличивается количество военных, которые уже хотят все оставить, их уже не интересует вознаграждение, говорится в сообщении.
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Оккупанты все чаще обращаются к своим родственникам с просьбой помочь возвратиться домой. Командиры подразделений РФ пытаются изолировать "отказников" от остальных и держать под стражей. Пугают уголовной ответственностью и репрессиями против родственников.
А родственников, которые обращаются з вопросами, в частях уверяют, что с солдатами все в порядке и они на территории Крыма.
Обстановка
- Официально в Украине сегодня находится более 500 военнопленных российских солдат. Также есть военнопленные, которые находятся у нас с 2014 года. Ни тех ни других Россия не спешит возвращать, и это становится серьезной проблемой для Украины.
- Пока некоторые российские солдаты добровольно сдаются в плен, их коллеги продолжают выполнять преступные приказы и уничтожать мирных граждан Украины.
- Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении заявил, что наша страна готова дать оккупантам шанс остаться в живых, правда, при условии добровольной сдачи в плен.
- В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины считают, что все еще высока вероятность провокаций со стороны России, чтобы втянуть Беларусь в войну, которую самостоятельно Москва проигрывает.
- Тем временем стало известно, что в Россию прибыли сотни наемников из Сирии для участия в войне против Украины.