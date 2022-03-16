Ворог знову атакував Київ, ракета влучила в багатоповерхівку (фото, відео)

В результаті обвалилися останні поверхи будинку, на місці працюють рятувальники

Ворог атакував Київ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ворог зранку 16 березня атакував Київ. В результаті стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Києва.

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Інформація рятувальникам надійшла о 06:16. Прибувши на місце, пожежники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Рятувальники евакуювали жителів будинку та ліквідували окремі осередки пожежі. За попередньою інформацією, постраждали дві людини.

На місці задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.

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В Києві влучили у ще одну багатоповерхівку. Фото: ДСНС

Атаки на Київ посилилися

У ніч на 14 березня у результаті артилерійського удару російських військових постраждала багатоповерхівка в Оболонському районі міста.

15 березня відбулося відразу кілька атак. У Подільському районі снаряд окупантів поцілив у десятиповерхівку, пожежа охопила перші п'ять поверхів будівлі. О 06:46 рятувальники локалізували загоряння, а о 06:51 – ліквідували.

На Осокорках на вул. Садовій військові РФ влучили снарядом у приватну ділянку, у двоповерховому житловому будинку спалахнула пожежа.

У пресслужбі метро заявили, що вибуховою хвилею від снаряда окупантів пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" та службові приміщення.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що постраждав будинок і в Святошинському районі. Після влучення артилерійського снаряда житлова багатоповерхівка спалахнула

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