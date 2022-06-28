Повітряна тривога в Одесі: у місті чути вибухи

У військовій адміністрації прокоментували ситуацію

В Одесі чули вибухи. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі було чути вибухи увечері 28 червня. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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Сирени пролунали у місті о 20:48. Вже за 20 хвилин з'явилися повідомлення від місцевих мешканців про вибухи в Одесі.

Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук натякнув, що вибух не був пов'язаний з ракетним ударом чи обстрілом.

"Одещина. Ситуація в місті та області контролюється. Загроза ракетних ударів залишається ВИСОКОЮ. Не заважайте ЗСУ виконувати роботу з захисту наших рубежів та під час проведення військових операцій. Реагуйте у відповідь на сигнали повітряної тривоги", – написав він о 21:25.

У Дніпрі пролунала серія вибухів

У вівторок, 28 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Місцеві мешканці чули кілька вибухів. Нині у небі над містом великий стовп диму. Стало відомо, що ракета потрапила до СТО "Автодизель". Під завалами перебувають люди, рятувальники вже на місці.

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Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів у Дніпрі. До цього в небі помітили ракету, що пролітає у бік міста.

Потім мер Дніпра Борис Філатов підтвердив "прильоти" у місті.

"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо", – заявив міський голова.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти 28 червня завдали ракетного удару по Миколаєву. Над містом з'явився густий чорний дим.