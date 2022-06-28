Воздушная тревога в Одессе: в городе слышны взрывы

В военной администрации прокомментировали ситуацию

В Одессе слышали взрывы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе слышны взрывы вечером 28 июня. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Сирены прозвучали в городе в 20:48. Уже через 20 минут появились сообщения от местных жителей о взрывах в Одессе.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук намекнул, что взрыв не был связан с ракетным ударом или обстрелом.

"Одесчина. Ситуация в городе и области контролируется. Угроза ракетных ударов остается ВЫСОКОЙ. Не мешайте ВСУ выполнять работу по защите наших рубежей и во время проведения военных операций. Реагируйте ответным образом на сигналы воздушной тревоги", – написал он в 21:25.

В Днепре прогремела серия взрывов

Во вторник, 28 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Местные жители слышали несколько взрывов. Сейчас в небе над городом большой столб дыма. Стало известно, что ракета попала в СТО "Автодизель". Под завалами находятся люди, спасатели уже на месте.

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Местные жители сообщили о нескольких взрывах в Днепре. До этого в небе заметили пролетающую ракету в сторону города.

Затем мэр Днепра Борис Филатов подтвердил "прилеты" в городе.

"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", – заявил городской голова.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты 28 июня нанесли ракетный удар по Николаеву. Над городом появился густой черный дым.