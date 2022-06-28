РФ завдала ракетного удару по Миколаєву (фото, відео)

Російські окупанти 28 червня завдали ракетного удару по Миколаєву. Над містом з'явився густий чорний дим. Подробиці з'ясовуються.
Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".
Місцеві жителі почули два гучні вибухи. Після цього у небі з'явився стовп чорного диму. Наразі з'ясовуються всі деталі.
Удар по Дніпру
Також у вівторок, 28 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Місцеві жителі чули кілька вибухів. Нині у небі над містом великий стовп диму.
Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів у Дніпрі. До цього в небі помітили ракету, що летіла у бік міста.
Потім мер Дніпра Борис Філатов підтвердив "прильоти" у місті.
"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо", – заявив міський голова.