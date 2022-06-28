У Дніпрі пролунала серія вибухів (фото, відео) – оновлено

Місцеві жителі чули кілька вибухів. У місті великий густий дим

РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 28 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Місцеві жителі чули кілька вибухів. Нині у небі над містом великий стовп диму. Стало відомо, що ракета влучила у СТО "Автодизель". Під завалами знаходяться люди, рятувальники вже на місці.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

Реклама

Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів у Дніпрі. До цього в небі помітили ракету, що летіла у бік міста.

Потім мер Дніпра Борис Філатов підтвердив "прильоти" у місті.

"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо", – заявив міський голова.

Реклама

Пізніше Філатов повідомив, що ракета влучила у СТО "Автодизель". Там не було жодної техніки, військових чи зброї. Під завалами знаходяться люди, рятувальники вже на місці.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що рашисти випустили шість ракет по Дніпру:

"Три ракети наші військові збили – над Дніпром та над Синельниківським районом. У Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія. На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей. У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються" , – розповів він.

Реклама

У Дніпрі повідомляють про "прильоти"

Крім того, у Синельниковому Дніпропетровської області могли збити одну ракету, пишуть ЗМІ.

У Дніпропетровській області могли збити ракету

Уламки ракети розкидані по всій території. Пишуть, що у будинку людей вилетіли вікна.

Обстріл Дніпра

Вранці 27 травня мешканці Дніпра почули кілька гучних вибухів. Після цього у місті почалася пожежа. За кілька хвилин до цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Місцеві жителі повідомляють, що через вибухову хвилю у багатьох тремтіли вікна. Після цього у місті почалася пожежа.

Також пишуть, що вибух було чути за 30 км від Дніпра – попередньо, у Новомосковську.

Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, було кілька "прильотів".

Також раніше ми писали, що у Дніпрі пролунав потужний вибух. Проте на момент удару тривоги у місті не було. За попередньою інформацією, пожежа виникла на одному з підприємств.