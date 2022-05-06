Оце робота артилерії! ЗСУ знищили "Урал" з боєкомплектом та бліндаж окупантів (відео)

Українські військові із 79 окремої десантно-штурмової бригади показали, як знищили машину з боєкомплектом та бліндаж окупантів. По російській техніці відпрацювали артилеристи підрозділу.
Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.
На відео видно, що ворог намагався сховатись під кроною дерев, проте українські військові зуміли знищити техніку РФ.
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Білоруська техніка біля кордонів України
Вранці 4 травня помітили білоруську військову техніку, яка рухалася з Мінська у бік українського та литовського кордонів
У колоні рухалося близько 25-30 одиниць техніки. Серед іншого помічені пускові установки 5П85 та радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 5Н63 з пунктом бойового управління.
Військова техніка була помічена за 50 км від українського кордону.
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