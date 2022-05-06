Вот это работа артиллерии! ВСУ уничтожили "Урал" с боекомплектом и блиндаж оккупантов (видео)

Украинские военные из 79 отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожили машину с боекомплектом и блиндаж оккупантов. По российской технике отработали артиллеристы подразделения.
Об этом сообщает Генеральный Штаб ВСУ.
На видео видно, что враг пытался спрятаться под покровом деревьев, однако украинские военные сумели уничтожить технику РФ.
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Белорусская техника возле границ Украины
Утром 4 мая заметили белорусскую военную технику, которая двигалась из Минска в сторону украинской и литовской границ.
В колонне двигалось около 25-30 единиц техники. Среди прочего замечены пусковые установки 5П85 и радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 5Н63 с пунктом боевого управления.
Военная техника была замечена в 50 км от украинской границы.
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