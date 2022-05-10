Військові ЗСУ готують деблокаду Маріуполя — екскомандир "Азова"

Екскомандир полку захисників міста додав, що наразі провести одноетапну деблокаду вже неможливо

Жорін про ситуацію у Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що українські військові займаються розробкою воєнного шляху визволення Маріуполя. Робота проходить з вищим керівництвом ЗСУ та з роботою дипломатичних структур.

Про це Жорін розповів у інтерв'ю 24 каналу.

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"Втім, окрім дипломатичного процесу, паралельно все-таки йде процес з підготовки щодо воєнної операції деблокади міста. Вона може бути на сьогодні декількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням", – сказав Жорін.

Він додав, що часу на це потрібно дуже багато. Адже треба дочекатися доукомплектування технікою, артилерією для того, щоб вирушити вперед.

"Я не впевнений, що цей час є у тих, хто зараз перебуває на території "Азовсталі". Тому ми готуємось та працюємо паралельно в двох напрямках: і дипломатичному – для того, щоб їх врятувати та вивезти звідти, і військовому, – який у будь-якому випадку будемо реалізовувати", – пояснив Жорін.

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Також він запевнив, що з військового способу деблокади комунікують виключно з вищим керівництвом ЗСУ. Екскомандир пояснив, що це необхідно для того, щоб організувати процес.

Окупанти планують хіматаку на "Азовсталь"

Депутат Маріупольської міськради Олександр Лашин заявив, що російські військові планують застосувати хімічну зброю у місті 11 травня. Про це пише Telegram-канал "Сьогодні".

У такий спосіб окупанти хочуть знищити захисників міста, які перебувають в "Азовсталі". Місцевим жителям кажуть не виходити надвір, а сама хіматака може статися 11 травня.

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