Окупанти планують хіматаку на "Азовсталь" – депутат Маріупольської міськради

Військові РФ хочуть знищити захисників міста, які перебувають у "Азовсталі"

Лашин про атаку на місто / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Маріупольської міськради Олександр Лашин заявив, що російські військові планують застосувати хімічну зброю у місті 11 травня.

Про це пише Telegram-канал "Сьогодні".

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У такий спосіб окупанти хочуть знищити захисників міста, які перебувають на "Азовсталі".

Місцевим жителям кажуть не виходити із завтрашнього дня на вулицю, а сама хіматака може статися 11 травня.

Лашин закликав міжнародну спільноту, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста не допустити використання хімічної зброї російськими військовими на території Маріуполя. За його словами, в місті перебуває велика кількість цивільного населення, яке також постраждає від хімічної зброї.

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Лашин не пояснив, від кого конкретно він отримав цю інформацію.

Окупанти знову розпочали штурм "Азовсталі"

Після того, як колона ООН виїхала за межі Донецької області, окупанти розпочали повторний штурм "Азовсталі". Російські військові хотіли прорватися через міст, який був "воротами евакуації", проте у ворога нічого не вийшло. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Складно зрозуміти, як наші Герої відбивають атаку за атакою. Незламні та непокірні. Щиро сподіваюся, що вдасться врятувати всіх захисників. Ми всі у неоплатному боргу перед ними", – йдеться у повідомленні.

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