Верещук закликає мешканців південних областей терміново евакуюватися

Ймовірно, незабаром має розпочати контрнаступ української армії з метою звільнення окупованих територій.

Ірина Верещук закликала мешканців окупованих частин "виїжджати та вивозити рідних усіма доступними способами". Колаж "Сьогодні"

Мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонській та Запорізькій мають максимально швидко евакуюватися всіма можливими способами.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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Подробиці

За її словами, це необхідно, щоб ЗСУ під час наступальних дій не наражали на небезпеку цивільне населення.

"Наша артилерія має працювати, тому що деокупація включає збройне застосування сили, ми ж розуміємо це. Тому виїжджати та вивозити своїх рідних над усіма доступними способами", – заявила Верещук.

Напередодні з аналогічним закликом звертався мер окупованого міста Олешки на Херсонщині.

"Шановні жителі Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви проживаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі. ВСУ йдуть", – написав Євген.

ЗСУ змусили Росію взяти "паузу"

Росія оголосила про "паузу" після того, як українські захисники збили їм темпи підготовки до наступу. Удари по складах суттєво послабили окупантів. Сил та коштів у ворога все менше, заявив Арестович. Росіяни взяли паузу та тримаються за неї. Хоча підготовка до наступу не зупинилася, її темпи сповільнились.

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"Концентрація ресурсів, створення логістичних мереж, так зване підвезення боєприпасів та інших матеріальних запасів та пального. Удари по складах суттєво послабили можливість це зробити швидко та організовано" , – сказав Арестович.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов заявив, що незабаром російські війська в Україні відчують гостру нестачу боєприпасів . Причина в тому, що ЗСУ за допомогою західних озброєнь планомірно знищує їхні склади.