Верещук призывает жителей южных областей срочно эвакуироваться

Вероятно, вскоре должно начать контрнаступление украинской армии с целью освобождения оккупированных территорий

Ирина Верещук призвала жителей оккупированных частей "выезжать и вывозить родных всеми доступными способами". Коллаж "Сегодня"

Жители временно оккупированных южных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской должны максимально быстро эвакуироваться всеми возможными способами.

Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.

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По её словам, это необходимо, чтобы ВСУ во время наступательных действий не подвергали опасности гражданское население.

"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает вооруженное применение силы, мы же понимаем это. Поэтому выезжать и вывозить своих родных надо всеми доступными способами", – заявила Верещук.

Накануне с аналогичным призывом обращался мэр оккупированного города Олешки Херсонской области.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонщины, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, является скопление вражеской техники, настойчиво рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут", – написал Евгений Рыщук.

ВСУ заставили Россию взять "паузу"

Россия объявила о "паузе" после того, как украинские защитники сбили им темпы подготовки к наступлению. Удары по складам существенно ослабили оккупантов. Сил и средств у врага все меньше, заявил Арестович. Россияне взяли паузу и держатся за нее. Хотя подготовка к наступлению не остановилась, ее темпы замедлились.

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"Концентрация ресурсов, создание логистических сетей, так называемый подвоз боеприпасов и других материальных запасов и горючего. Удары по складам существенно ослабили возможность это сделать быстро и организованно", – сказал Арестович.

Тем временем военный эксперт Олег Жданов заявил, что очень скоро российские войска в Украине ощутят острую нехватку боеприпасов. Причина в том, что ВСУ при помощи западных вооружений планомерно уничтожает их склады.