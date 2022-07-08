Жданов розповів, як окупантам відгукнеться "куріння" біля складів боєприпасів

Експерт розповів, коли відчуються наслідки

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Незабаром російські війська в Україні відчують гостру нестачу боєприпасів. Причина в тому, що ЗСУ за допомогою західних озброєнь планомірно знищує їх склади. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

"Техніка йде – повільно дуже, але йде. Ось новина – 9 HIMARS. Ми можемо вже на двох напрямках не просто "кошмарити", а вже знищуємо планомірно... Дивіться, за 10 днів присутності 4-х пускових HIMARS на території України ми знищили 20 складів із боєприпасами. Через 2-3 дні це відгукнеться фронту дуже сильно – коли російська артилерія, яка звикла вистрілювати десятки тисяч боєприпасів на добу, раптом почне відчувати голод боєприпасів, їхню повну відсутність, і перейде в режим, припустимо, як ми — в режим 4-5 тисяч снарядів на добу... Ну так ми поміняли артилерійські системи — перейшли з радянських артсистем на західні, а для західних артсистем з їх точністю та ефективністю стрільби, так, достатньо 4-5 тисяч снарядів на добу для нанесення вогневої поразки", — сказав він.

Жданов зазначив, що вже за кілька днів стануть очевидними наслідки цієї ситуації. За його словами, росіяни також це знають і дуже бояться.

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"Для російської артилерії це буде смерті подібно. І це через кілька днів відчується – особливо на передовій для нашої піхоти, яка більше страждає саме від артилерійських ударів, а не від прямого бойового зіткнення. Вони цього дуже бояться, програючи нам ближній бій", — сказав він.

Ситуація в Україні

Раніше Жданов заявив, що Російська Федерація навіть тими військами, які має на Луганському та Донецькому напрямках, не може розпочати повноцінний наступ з такою силою, як це було у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Тим часом на Херсонщині йде послідовне знищення ворога в тилу. Зокрема, там підірвали російську склад боєприпасів. Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Також колишній командувач НАТО генерал Філіп Брідлав заявив, що Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, підірвавши Кримський міст. Для цього можна використати ракети Harpoon.