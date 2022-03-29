В Україні за добу зловили 5 людей, які збирали дані для окупантів

За добу 28 березня поліцейські затримали 5 людей, які збирали інформацію для російських окупантів та підтримували ворога.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Telegram.
"Неможливо зрозуміти осіб, котрі допомагають ворогу. Та й не хочеться навіть думати про їхню мотивацію. Вони відповідатимуть за свою зраду", – йдеться у повідомленні.
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Так, на Кіровоградщині під час перевірки виявили у телефоні місцевого жителя листування про місця поразки ракетами різних об'єктів в Україні та фото топографічних карт місцевості міста Кропивницького та його околиць.
На Львівщині затримали уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області.
На Дніпропетровщині поліцейські виявили трьох громадян, які збирали фотографії будівель, споруд, блокпостів, волонтерських центрів та спілкувалися через месенджери з представниками Росії.
"Усіх затриманих передано СБУ для проведення подальших перевірок", – додали до поліції.
Війна в Україні
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