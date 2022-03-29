В Україні за добу зловили 5 людей, які збирали дані для окупантів

Усіх затриманих було передано СБУ для проведення подальших перевірок

Українці сприяли військовим РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 28 березня поліцейські затримали 5 людей, які збирали інформацію для російських окупантів та підтримували ворога.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Telegram.

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"Неможливо зрозуміти осіб, котрі допомагають ворогу. Та й не хочеться навіть думати про їхню мотивацію. Вони відповідатимуть за свою зраду", – йдеться у повідомленні.

Так, на Кіровоградщині під час перевірки виявили у телефоні місцевого жителя листування про місця поразки ракетами різних об'єктів в Україні та фото топографічних карт місцевості міста Кропивницького та його околиць.

На Львівщині затримали уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області.

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На Дніпропетровщині поліцейські виявили трьох громадян, які збирали фотографії будівель, споруд, блокпостів, волонтерських центрів та спілкувалися через месенджери з представниками Росії.

"Усіх затриманих передано СБУ для проведення подальших перевірок", – додали до поліції.

Війна в Україні