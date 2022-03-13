В Україні приберуть частину блокпостів – рішення МВС

Нацполіція та ЗСУ спільно з територіальною обороною проводять оптимізацію кількості блокпостів

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про роботу блокпостів у воєнний час / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом в Україні буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не ввійдуть, приберуть.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у своєму відеозверненні.

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До Монастирського звертаються журналісти, волонтери і громадяни зі скаргами на те, що на дорогах занадто багато блокпостів, що ускладнює евакуацію людей з районів активних бойових дій і доставлення гуманітарної допомоги.

"Блокпост призначено для охорони важливих доріг, які ведуть до міста, населених пунктів, а також важливих інфраструктурних об‘єктів. На блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту і людей. Тому у воєнний час без них ніяк не обійтися", – сказав Монастирський.

Наразі Національна поліція України та Збройні сили спільно з територіальною обороною та за підтримки профільних міністерств проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах України.

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"Вважаю цілком обґрунтованими перевірки документів та автотранспорту на в‘їздах у міста, а на виїздах перевірка буде лише вибірковою. Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не ввійдуть, будуть прибрані. У таких спосіб буде поліпшено пересування транспортних потоків всередині нашої країни. Це заощадить час, пальне, а головне – сили і нерви людей", – зазначив міністр.

Він додав: у кого виникатимуть проблеми проїзду через блокпости слід телефонувати 102.

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Як поводитися на блокпосту

Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз'яснила, як слід поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану, який запровадили після вторгнення військ Російської Федерації. Про це ДСНС написала в себе в Telegram-каналі.

Під час проходження блокпоста потрібно:

Зменшити швидкість автомобіля

Завчасно підготувати документи для перевірки

Вимкнути фари, а також увімкнути аварійне світло

Не знімати відео

Не виходити з автомобіля без дозволу

Чітко відповідати на запитання

Бути готовими, якщо буде вимога щодо огляду багажника та салону авто

Не заходити за спину військовим під час огляду багажника та салону автомобіля

Після огляду та дозволу продовжити рух

Не набирати різко швидкість

"У містах за відсутності великої кількості машин і людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях. Зберігайте спокій. Слава Україні!" – зазначили в ДСНС.

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