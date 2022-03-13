В Украине уберут часть блокпостов – решение МВД

В ближайшее время в Украине будет создано перечень актуальных блокпостов. А все, что в этот список не войдут, будут убраны.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в своем видеообращении.
К Монастырскому обращаются журналисты, волонтеры и граждане с жалобами на то, что на дорогах создано слишком много блокпостов, что затрудняет эвакуацию людей из районов активных боевых действий и доставку гуманитарной помощи.
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"Блокпост предназначен для охраны важных дорог, ведущих в город, населенные пункты, а также к важным инфраструктурным объектам. На блокпостах осуществляется контроль за движением транспорта и людей. Поэтому в военное время без них никак не обойтись" , – сказал Монастырский.
Национальная полиция Украины и Вооруженные силы совместно с территориальной обороной и при поддержке профильных министерств проводит оптимизацию количества блокпостов на автодорогах Украины.
"Считаю, вполне обоснованным проверки документов и автотранспорта на въездах в городах, а на выездах проверка будет только выборочной. В ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов. А все, которые в этот список не войдут, будут убраны. Таким образом будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри нашей страны. Это сэкономит время, горючее, а главное – силы и нервы людей", – отметил министр.
Он добавил: у кого будут возникать проблемы проезда через блокпосты, то звоните по телефону "102".
Как вести себя на блокпосту
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разъяснила, как необходимо вести себя на блокпостах в условиях военного положения, которое ввели после вторжения войск Российской Федерации. Об этом ГСЧС написала у себя в Telegram-канале.
Во время прохождения блокпоста нужно:
- Уменьшить скорость автомобиля
- Заблаговременно подготовить документы для проверки
- Выключить фары, а также включить аварийный свет
- Не вести видеосъемку
- Не выходить из автомобиля без разрешения
- Четко отвечать на вопросы
- Быть готовыми, если будет требование по осмотру багажника и салона авто
- Не заходить за спину военным во время осмотра багажника и салона автомобиля
- После осмотра и разрешения продолжить движение
- Не набирать резко скорость
"В городах при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах. Сохраняйте спокойствие. Слава Украине", – отметили в ГСЧС.
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