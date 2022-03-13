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В Украине уберут часть блокпостов – решение МВД

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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13 марта, 22:00
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Нацполиция и ВСУ совместно с территориальной обороной проводят оптимизацию количества блокпостов
Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о работе блокпостов в военное время
Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о работе блокпостов в военное время / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее время в Украине будет создано перечень актуальных блокпостов. А все, что в этот список не войдут, будут убраны.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в своем видеообращении.

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К Монастырскому обращаются журналисты, волонтеры и граждане с жалобами на то, что на дорогах создано слишком много блокпостов, что затрудняет эвакуацию людей из районов активных боевых действий и доставку гуманитарной помощи.

"Блокпост предназначен для охраны важных дорог, ведущих в город, населенные пункты, а также к важным инфраструктурным объектам. На блокпостах осуществляется контроль за движением транспорта и людей. Поэтому в военное время без них никак не обойтись" , – сказал Монастырский.

Национальная полиция Украины и Вооруженные силы совместно с территориальной обороной и при поддержке профильных министерств проводит оптимизацию количества блокпостов на автодорогах Украины.

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"Считаю, вполне обоснованным проверки документов и автотранспорта на въездах в городах, а на выездах проверка будет только выборочной. В ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов. А все, которые в этот список не войдут, будут убраны. Таким образом будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри нашей страны. Это сэкономит время, горючее, а главное – силы и нервы людей", – отметил министр.

Он добавил: у кого будут возникать проблемы проезда через блокпосты, то звоните по телефону "102".

Как вести себя на блокпосту

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разъяснила, как необходимо вести себя на блокпостах в условиях военного положения, которое ввели после вторжения войск Российской Федерации. Об этом ГСЧС написала у себя в Telegram-канале.

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Во время прохождения блокпоста нужно:

  • Уменьшить скорость автомобиля
  • Заблаговременно подготовить документы для проверки
  • Выключить фары, а также включить аварийный свет
  • Не вести видеосъемку
  • Не выходить из автомобиля без разрешения
  • Четко отвечать на вопросы
  • Быть готовыми, если будет требование по осмотру багажника и салона авто
  • Не заходить за спину военным во время осмотра багажника и салона автомобиля
  • После осмотра и разрешения продолжить движение
  • Не набирать резко скорость

"В городах при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах. Сохраняйте спокойствие. Слава Украине", – отметили в ГСЧС.

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