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В Україні ліквідували командира "кадировців" Стінгера

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 квітня, 20:21
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Руслан Азізов знаходиться у базі українського проєкту "Миротворець". За наявною інформацією, він раніше воював проти України на Донбасі
Руслана Азізова було ліквідовано в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Руслана Азізова було ліквідовано в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні ліквідували командира угруповання "кадировців", уродженця російського міста Грозного Руслана Азізова (позивний – Стінгер). Де було знищено Стінгера – поки не повідомляється.

Про це розповів опозиційний чеченський блогер Хасан Халітов у Telegram-каналі.

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Деталі

Халітов опублікував перехоплення телефонної розмови одного з "кадировців", який повідомив родичці про знищення Азізова.

Потім він опублікував фото знищеного командира "кадировців" з підписом: "Коли "Стінгер" знищив Стінгера".

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Інформацію про знищення Азізова підтвердив і речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук:

"Приїхав він до України і не встиг зняти відео, як його утилізували, і тепер лишилося лише фото. А самі "кадировці" вже підтвердили смерть їхнього командира Руслана Азізова на прізвисько Стінгер", – написав Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

Як виглядав Руслан Азізов

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Що відомо про Руслана Азізова?

Руслан Азізов знаходиться у базі українського проєкту "Миротворець". За наявною інформацією, він раніше воював проти України на Донбасі.

"Бойовик НВФ на території ОРДіЛО. Командир бандформування "Смерть", що складається з "кадировців", – пишуть про Азізова.

У Маріуполі тяжко поранено кадировця – організатора вбивства Нємцова — "Азов"

У Маріуполі важко поранено наближеного до кадирова польового командира і організатора вбивства Бориса Нємцова Руслана Геремєєва. Деталі повідомляє Telegram-канал "Азов-Маріуполь".

Поранення було отримане після невдалого штурму порожнього будинку, що згорів, йдеться в повідомленні.

"Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати, та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки, та прикрив своїх менш досвідчених тікток-воїнів, врятувавши їм життя і здоров’я. Сподіваємось, що геремєєв помре від отриманих поранень, і український будинок відновить справедливість та помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики", — заявили в "Азові".

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