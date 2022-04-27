У Сєвєродонецьку священик передавав дані про дислокацію ЗСУ окупантам

У Сєвєродонецьку священнослужитель УПЦ МП передавав російським військовим інформацію про дислокацію наших воїнів. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай .
За словами Гайдая, правоохоронці в телефоні священика виявили листування з окупантами, в якому він передавав відомості про чисельність, дислокацію, озброєння українських військових.
"Мобільний телефон священнослужителя Української православної церкви московського патріархату правоохоронці перевірили вчора, 26 квітня", – написав він.
Державна зрада проти України
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