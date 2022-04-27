В Северодонецке священник передавал данные о дислокации ВСУ оккупантам

Правоохранители в телефоне священника обнаружили переписку с оккупантами

Оккупанты получали информацию от украинского священника в Луганской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Северодонецке священнослужитель УПЦ МП передавал российским венным информацию о дислокации наших воинов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, правоохранители в телефоне священника обнаружили переписку с оккупантами, в которой он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении украинских военных.

"Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата стражи порядка проверили вчера, 26 апреля", – написал он.

Государственная измена против Украины