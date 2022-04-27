В Северодонецке священник передавал данные о дислокации ВСУ оккупантам

В Северодонецке священнослужитель УПЦ МП передавал российским венным информацию о дислокации наших воинов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, правоохранители в телефоне священника обнаружили переписку с оккупантами, в которой он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении украинских военных.
"Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата стражи порядка проверили вчера, 26 апреля", – написал он.
Государственная измена против Украины
- Несовершеннолетнего жителя Бучанского района подозревают в госизмене. Парень сотрудничал с военными РФ во время оккупации.
- Народному депутату Илье Киве сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины. На основе собранных доказательств определено, что Кива своими действиями и высказываниями нанес колоссальный ущерб Украине.
- Заместителя главы Бердянской РГА Запорожской области подозревают в госизмене. Она добровольно сотрудничала с российскими оккупантами.
- Служба безопасности разоблачила гражданина Украины, распространявшего выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и социальных сетях. Также мужчина организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов. Его действия должны были расшатать внутриполитическую обстановку в нашей стране и создать "нужную информационную картинку" для РФ.
- В Украине за государственную измену и диверсию в условиях военного положения будут наказывать пожизненным заключением с конфискацией имущества.