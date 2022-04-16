У Петербурзі поховали генерала Фролова, якого ліквідували ЗСУ

Російський генерал приїхав в Україну вбивати, але наші військові дали відсіч ворожим військам

Фролова поховали у Петербурзі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Петербурзі поховали заступника командувача 8-ї армії генерал-майором Володимиром Фроловим. Про це пише Фонтанка.

Церемонія прощання із заступником командувача 8-ї армії відбулася на Серафимівському цвинтарі. Похорон пройшов з військовими почестями, у церемонії взяв участь губернатор.

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Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко. Він був обурений словами губернатора Санкт-Петербурга Беглова на похороні, що російський генерал нібито "пав смертю хоробрих" на українській землі.

Втрати окупантів

Під час вторгнення армії Росії до України загинув командир загону СОБР (спеціальний загін швидкого реагування/ – Ред.) у Кемеровській області, полковник Костянтин Огій, який раніше воював в Афганістані та Чечні.

Крім того, українські військові знищили підрозділ чеченських бойовиків разом із відомим кадировським командиром. Командир Магомед Тушаєв командував 141 моторизованим полком Росгвардії Чечні, який називали "елітним".

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ВСУ також ліквідували командира розвідувальної роти так званої "Донецької народної республіки" Сергія Машкіна.

Українські військові ліквідували ще одного російського терориста з так званого сепаратистського регіону ДНР. Цього разу вантажем 200 став терорист на прізвисько "Воха" , який командував батальйоном "Спарта" ДНР після загибелі ще одного злочинця на прізвисько "Моторола".

Наші воїни командира знищили командира танкової роти старшого лейтенанта Миколи Шумицького із Іркутська.