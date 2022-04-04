У звільнених містах та селах Київської області багато мін, повертатися наразі не можна – Маляр

Жителів Київської областіпросять поки що не повертатися додому. На території досить багато мін і зараз відбувається зачистка та розмінування.
Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр, пише РБК-Україна.
"Попри те, що Київська область справді звільнена від ворога, на сьогодні не рекомендується повертатися мешканцям у свої будинки, тому що проводиться зачистка та розмінування" , – уточнює Ганна Маляр.
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Є трагічні випадки, коли люди підриваються на мінах.
"Потрібно почекати офіційного дозволу або офіційної заяви від Генерального штабу про те, що можна повертатися до своїх будинків" , – додала Маляр.
Київська область вільна
2 квітня українські військові звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від окупантів. Наразі на території немає російської армії.
Згодом у Мережі з'явилися фото зруйнованих міст, а також мирних жителів, яких вбила армія РФ.