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В окупованому Мелітополі партизани знищили понад 100 російських солдатів. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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7 червня, 11:31
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У Мелітополі продовжується прихований опір. Фото: колаж "Сьогодні"
У Мелітополі продовжується прихований опір. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють партизанський рух в Україні, загибель російських генералів та обхід санкцій перевізниками російської нафти.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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У Росії підтвердили загибель генерала Кутузова в Україні

Американська газета The Washington Post пише, що ще одного російського генерала було вбито під час атаки на українські війська. Як зазначає видання, Міністерство оборони РФ рідко підтверджує смерть своїх офіцерів, що ускладнює визначення кількості загиблих генералів. Кутузов був четвертим генералом, смерть якого в Україні підтвердили російські урядовці чи прокремлівські ЗМІ. Своєю чергою представники України стверджують, що загинули 12 генералів армії РФ.

На Чорнобильській АЕС окупанти залишили "прощальні подарунки"

The Wall Street Journal опублікувала репортаж із Чорнобильської АЕС після її звільнення від російської армії. Коли робітники повернулися на Чорнобильську АЕС, вони знайшли у кожному офісі "прощальний подарунок" від російських солдатів: купи людських екскрементів. Телевізійні монітори були зірвані зі стін, двері вибиті та знищене обладнання. По всій Чорнобильській зоні відчуження можна побачити сліди від танків, а також викинуті зелені коробки з пайками російських солдатів, ймовірно, радіоактивними.

Перевізники вигадали спосіб, як доправляти російську нафту в обхід санкцій

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що перевізники російської нафти вдаються до незвичайних методів для переміщення вантажів після запровадження санкцій. Найновішим прикладом є переміщення з корабля на корабель серед Атлантичного океану. Танкер Aframax Zhen I скинув свій вантаж у супертанкер Lauren II у водах за 300 миль на захід від острова Мадейра, згідно з даними судна, які відстежує Bloomberg. Трансфер відбувся 26-27 травня.

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Міжнародне агентство новин Reuters пише, що влада США отримала ордери на арешт двох літаків американського походження, що належать російському бізнесменові Роману Абрамовичу за політ в Росію без ліцензії, необхідної через санкції США, введені проти Москви у відповідь на її вторгнення в Україну, повідомив представник Міністерства юстиції.

Українські партизани знищують російських солдатів в окупованих містах

Британський журнал The Economist пише, що українські партизани знищують російських солдатів у їхньому власному тилу. Зазначається, що в окупованих Росією містах, таких як Мелітополь, продовжується прихований опір. Україна стверджує, що партизани вбили понад 100 російських солдатів у тилу ворога у Мелітополі.

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Герої не вмирають!

Збили 5 літаків ворога... Підполковник В’ячеслав Єрко - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. Одним з перших вступив у повітряний бій з російськими військами. У цьому бою було збито 5 ворожих літаків. Єрко довелось катапультуватися зі своєї палаючої авіамашини, але росіяни пошкодили його парашут - льотчик загинув. Йому було 36. Герой України. Посмертно.

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Нескорені
28-річний Олексій із Білорусі – доброволець батальйону Кастуся Каліновського. Хлопець, який захищає Україну, втратив ногу під час оборони Бучі, поставив протез і знову рветься на фронт. А поки що допомагає побратимам з організаційними питаннями, інструктує молодь, надає психологічну допомогу пораненим.
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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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