У Миколаєві окупанти завдали удару по несподіваній цілі (відео)

Наразі загоряння ліквідують рятувальники ДСНС

Російські окупанти вдарили по Миколаєву. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 13 травня, російські окупанти знову завдали ракетного удару по Миколаєву. Обстріл стався близько 11-ї години ранку. Чи є постраждалі – поки що невідомо.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Як стало відомо, одна з ракет у Миколаєві прилетіла у склад з розбирання автомобілів. Зараз там виникла велика пожежа. У небі стоїть густий чорний дим.

"Зараз спалах ліквідують пожежники", – зазначили у ДСНС.

Окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами

У ніч проти 10 травня російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами. Вони заборонені міжнародними конвенціями. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Військова комендатура оборони міста Миколаєва повідомляє: в ніч на 10 травня околиці Миколаєва були обстріляні з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Російські терористичні війська знову застосували проти населення передмість касетні боєприпаси невибіркової дії", — йдеться в повідомленні.

Вогневого ураження зазнали приватні будівлі та сільськогосподарські об'єкти. Також пошкоджена система електрозабезпечення одного з населених пунктів.

Інформації про жертв поки немає. За даними ОК "Південь", обстріли проводилися з тимчасово окупованої території Херсонської області.

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