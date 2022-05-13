У Миколаєві окупанти завдали удару по несподіваній цілі (відео)

У п'ятницю, 13 травня, російські окупанти знову завдали ракетного удару по Миколаєву. Обстріл стався близько 11-ї години ранку. Чи є постраждалі – поки що невідомо.
Про це повідомили у ДСНС України.
Як стало відомо, одна з ракет у Миколаєві прилетіла у склад з розбирання автомобілів. Зараз там виникла велика пожежа. У небі стоїть густий чорний дим.
"Зараз спалах ліквідують пожежники", – зазначили у ДСНС.
Окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами
У ніч проти 10 травня російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами. Вони заборонені міжнародними конвенціями. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Військова комендатура оборони міста Миколаєва повідомляє: в ніч на 10 травня околиці Миколаєва були обстріляні з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Російські терористичні війська знову застосували проти населення передмість касетні боєприпаси невибіркової дії", — йдеться в повідомленні.
Вогневого ураження зазнали приватні будівлі та сільськогосподарські об'єкти. Також пошкоджена система електрозабезпечення одного з населених пунктів.
Інформації про жертв поки немає. За даними ОК "Південь", обстріли проводилися з тимчасово окупованої території Херсонської області.