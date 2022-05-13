В Николаеве оккупанты нанесли удар по неожиданной цели (видео)

Сейчас возгорание ликвидируют спасатели ГСЧС

Российские оккупанты ударили по Николаеву. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 13 мая, российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Николаеву. Обстрел произошел около 11 часов утра. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Как стало известно, одна из ракет в Николаеве прилетела в склад по разборке автомобилей. Сейчас там возник большой пожар. В небе стоит густой черный дым.

"Сейчас возгорание ликвидируют пожарные", – отметили в ГСЧС.

Оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами

В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами. Они запрещены международными конвенциями. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Военная комендатура обороны города Николаева сообщает: в ночь на 10 мая окраины Николаева были обстреляны из реактивных систем залпового огня "Ураган". Российские террористические войска вновь применили против населения пригородов кассетные боеприпасы неизбирательного действия", — говорится в сообщении.

Огневое поражение потерпели частные здания и сельскохозяйственные объекты. Также повреждена система электроснабжения одного из населённых пунктов.

Информации о жертвах пока нет. По данным ОК "Юг", обстрелы производились с временно оккупированной территории Херсонской области.

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