У Міноборони показали, як виглядає зруйнована окупантами Буча (відео)

Війська РФ продовжують обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру

Російські окупанти продовжують знищувати Бучу / Фото: Колаж: Сьогодні

Місто Буча під Києвом прийняло на себе удар невдалого "бліцкригу" окупантів, які розраховували на швидке захоплення української столиці.

Відео зі зруйнованого міста показало у Facebook Міністерство оборони України.

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"Російські окупанти продовжують обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру, вдаватися до мародерства. Угруповання сил і засобів оборони міста Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону та взяти населений пункт", – зазначили в Міноборони.

У відомстві також нагадали, що з 24 березня 2022 року Буча – Місто-герой України.

Ірпінь, Буча та Гостомель взяті у кільце Збройними силами України

У Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійці ЗСУ взяли в кільце російських окупантів.

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"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті у кільце Збройними силами України", – йдеться у повідомленні Бучанської міськради.

Водночас зазначається, що Макарівська, Бучанська, Ірпінська та Дмирівська громади залишаються під обстрілами ворога.

Крім того, на окупованих територіях загарбники масово займаються мародерством. Військові РФ вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м'ясо.