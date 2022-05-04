У Маріуполі після обстрілу окупантами драмтеатру загинули 600 людей – ЗМІ

У Маріуполі в результаті удару по драматичному театру, якого російські військові завдали 16 березня, могли загинути близько 600 людей усередині та за межами будівлі. Про це говориться у розслідуванні Associated Press.
Розслідування базувалося на показаннях 23 людей, які вижили під час бомбардування, рятувальників та людей, близько знайомих з укриттям у драматичному театрі. Також журналісти використали плани приміщень театру, фото та відео, зроблені всередині.
За словами свідків, на польовій кухні неподалік театру було щонайменше сто людей, і під час авіаудару всі загинули. На той момент у кімнатах і коридорах усередині будівлі було близько однієї особи на 3 квадратні метри, а на момент авіаудару в театрі було близько тисячі людей.
Також у розслідуванні наголошується, що ніхто, включаючи рятувальників, не бачив, щоб з Драмтеатру живими вибралися хоч б 200 людей. Здебільшого люди виходили через головний вихід або один бічний вхід, а задня частина будівлі була зруйнована.
Також Associated Press спростувало інформацію російської сторони, що укриття нібито було зруйноване українськими силами оборони або було військовою базою для них.
"Жоден зі свідків не бачив українських військових, які діяли всередині будівлі", – йдеться у розслідуванні, що базувалося на інформації свідків, які змогли вибратися з драмтеатру.
Звірства РФ у Маріуполі
- Російська Федерація продовжує блокувати підрозділи України у районі заводу "Азовсталь". У цьому були спроби штурмових дій.
- 4 травня росіяни прорвалися на завод, який до цього бомбардували і обстрілювали. На "Азовсталі" точаться важкі бої. Зв'язків з українськими бійцями немає.
- У місті досі дуже важка ситуація. У місті справжня гуманітарна катастрофа.
- Російські окупанти продовжують готуватися до параду. Вороги розбирають завали у центрі міста, зокрема драматичного театру.
- 9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали як мінімум 17 людей – породіллі та персонал. Вибухи практично знищили будинки.
- Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом з ненародженою дитиною. То була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.
- Внаслідок влучення авіабомби у Маріуполі зруйновано драматичний театр. Там ховалося від обстрілу величезна кількість мешканців міста. Мирні жителі не усі вижили. У Мережі писали, що бомбосховище у театрі також засипало. На щастя, воно витримало удар.