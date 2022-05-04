У Маріуполі після обстрілу окупантами драмтеатру загинули 600 людей – ЗМІ

Associated Press провело розслідування авіаудару по маріупольському драмтеатру

Багато жителів Маріуполя не змогли вибратися з драмтеатру / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі в результаті удару по драматичному театру, якого російські військові завдали 16 березня, могли загинути близько 600 людей усередині та за межами будівлі. Про це говориться у розслідуванні Associated Press.

Розслідування базувалося на показаннях 23 людей, які вижили під час бомбардування, рятувальників та людей, близько знайомих з укриттям у драматичному театрі. Також журналісти використали плани приміщень театру, фото та відео, зроблені всередині.

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За словами свідків, на польовій кухні неподалік театру було щонайменше сто людей, і під час авіаудару всі загинули. На той момент у кімнатах і коридорах усередині будівлі було близько однієї особи на 3 квадратні метри, а на момент авіаудару в театрі було близько тисячі людей.

Також у розслідуванні наголошується, що ніхто, включаючи рятувальників, не бачив, щоб з Драмтеатру живими вибралися хоч б 200 людей. Здебільшого люди виходили через головний вихід або один бічний вхід, а задня частина будівлі була зруйнована.

Також Associated Press спростувало інформацію російської сторони, що укриття нібито було зруйноване українськими силами оборони або було військовою базою для них.

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"Жоден зі свідків не бачив українських військових, які діяли всередині будівлі", – йдеться у розслідуванні, що базувалося на інформації свідків, які змогли вибратися з драмтеатру.

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