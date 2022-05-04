В Мариуполе после обстрела оккупантами драмтеатра погибли 600 человек – СМИ

В Мариуполе в результате удара по драматическому театру, который российские военные нанесли 16 марта, могли погибнуть около 600 человек внутри и за пределами здания. Об этом говорится в расследовании Associated Press.
Расследование базировалось на показаниях 23 человек, выживших во время бомбежки, спасателей и людей, близко знакомых с укрытием в драматическом театре. Также журналисты использовали планы помещений театра, фото и видео, сделанные внутри.
По словам свидетелей, на полевой кухне недалеко от театра было по меньшей мере сто человек, и во время авиаудара все погибли. В тот момент в комнатах и коридорах внутри здания было около одного человека на 3 квадратных метра, а к моменту авиаудара в театре было около тысячи человек.
Также в расследовании отмечается, что никто, включая спасателей, не видел, чтобы из драмтеатра живыми выбрались хоть 200 человек. В основном люди выходили через главный выход или один боковой вход, а задняя часть здания была разрушена.
Также Associated Press опровергло информацию российской стороны, что убежище якобы было разрушено украинскими силами обороны или служило военной базой для них.
"Ни один из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания", – говорится в расследовании, которое базировалось на информации свидетелей, которые смогли выбраться из драмтеатра.
Зверства РФ в Мариуполе
- Российская Федерация продолжает блокировать подразделения Украины в районе завода "Азовсталь". При этом были попытки штурмовых действий.
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- В городе до сих пор очень тяжелая ситуация. В городе настоящая гуманитарная катастрофа.
- Российские оккупанты продолжают готовиться к параду. Враги разбирают завалы в центре города, в частности драматического театра.
- 9 марта российские оккупанты сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали как минимум 17 человек – роженицы и персонал. Взрывы практически уничтожили здания.
- Спустя несколько дней одна из беременных женщин умерла вместе с нерожденным ребенком. Это была женщина с известного фото, которую выносили из больницы на носилках.
- В результате попадания авиабомбы в Мариуполе разрушен драматический театр. Там скрывалось от обстрелов огромное количество жителей города. Мирные жители не все выжили. В Сети писали, что бомбоубежище в театре также засыпало. К счастью, оно выдержало удар.