В Мариуполе после обстрела оккупантами драмтеатра погибли 600 человек – СМИ

Associated Press провело расследование авиаудара по мариупольскому драмтеатру

Многие жители Мариуполя не смогли выбраться из драмтеатра / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе в результате удара по драматическому театру, который российские военные нанесли 16 марта, могли погибнуть около 600 человек внутри и за пределами здания. Об этом говорится в расследовании Associated Press.

Расследование базировалось на показаниях 23 человек, выживших во время бомбежки, спасателей и людей, близко знакомых с укрытием в драматическом театре. Также журналисты использовали планы помещений театра, фото и видео, сделанные внутри.

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По словам свидетелей, на полевой кухне недалеко от театра было по меньшей мере сто человек, и во время авиаудара все погибли. В тот момент в комнатах и коридорах внутри здания было около одного человека на 3 квадратных метра, а к моменту авиаудара в театре было около тысячи человек.

Также в расследовании отмечается, что никто, включая спасателей, не видел, чтобы из драмтеатра живыми выбрались хоть 200 человек. В основном люди выходили через главный выход или один боковой вход, а задняя часть здания была разрушена.

Также Associated Press опровергло информацию российской стороны, что убежище якобы было разрушено украинскими силами обороны или служило военной базой для них.

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"Ни один из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания", – говорится в расследовании, которое базировалось на информации свидетелей, которые смогли выбраться из драмтеатра.

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