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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

У Маріуполі окупанти насильно вивезли із зруйнованого пологового будинку в РФ понад 70 осіб

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29 березня, 21:03
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За словами мера міста Вадима Бойченка, те, що сьогодні робить Росія, порушує всі можливі міжнародні права людини
Окупанти насильно вивозять маріупольців до РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти насильно вивозять маріупольців до РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують викрадати мешканців Маріуполя. Понад 70 осіб насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

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Деталі

Війська РФ продовжують цинічно депортувати людей на свою територію. Вже відомо про понад 20 тисяч маріупольців, яких проти їхньої волі вивезли на територію РФ. У громадян України відбирають документи, що посвідчують особу, та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, те, що сьогодні робить Росія, порушує всі можливі міжнародні права людини. Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни.

"Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію Росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків. Це велика робота, яку ми реалізуємо під керівництвом голови Донецької військової адміністрації Павла Кириленка. Ми зробимо все для того, щоб повернути людей дому", – наголосив Бойченко.

Зазначимо, що раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1. Там було близько 600 маріупольців.

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У Маріуполі скинули бомби на пологовий будинок та дитячу лікарню – все знищено

Російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення і терапія – усе це знищене під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь. Буквально щойно. Щойно російський пілот, який, напевно, не цурається називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди поцілить бомба. Росіяни! Ви не лише перетнули межу неприпустимих стосунків між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!" – йдеться у повідомленні.

У поліції Донецької області повідомили, що постраждали 17 осіб – породіллі та персонал. Число загиблих та постраждалих встановлюється.

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З якої зброї обстрілюють мирний Маріуполь

Уся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли авіацію.

Мер міста зазначив, що у Маріуполі не було протиракетної оборони, яка б могла захищати небо. Але наші бійці все одно збили два літаки та потопили один корабель. За словами міського голови, "літаки летять з Криму як на роботу, кожні пів години".

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