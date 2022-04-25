У Кремінній пролунав вибух під час наради "народного мера" з колаборантами, багато загиблих

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив про подробиці НП

В окупованій Кремінній пролунав вибух / Фото: Колаж: Сьогодні

У захопленій російськими окупантами Кремінній Луганської області 25 квітня прогримів потужний вибух, внаслідок якого загинули "народний мер" та інші колаборанти, які співпрацювали з РФ.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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За його словами, у Кремінній "внаслідок порушення правил пожежної безпеки у міськвиконкомі стався вибух побутового газу".

"В результаті багато загиблих і поранених. За дивним збігом обставин, вибух газу стався під час наради так званого "народного мера" Кремінної зі зрадниками з силових структур. Кажуть, що всі, хто присягнули на вірність народу України – загинули. Не співчуваємо і не сумуємо!" – написав Геращенко.

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