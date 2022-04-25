У Кремінній пролунав вибух під час наради "народного мера" з колаборантами, багато загиблих

У захопленій російськими окупантами Кремінній Луганської області 25 квітня прогримів потужний вибух, внаслідок якого загинули "народний мер" та інші колаборанти, які співпрацювали з РФ.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
За його словами, у Кремінній "внаслідок порушення правил пожежної безпеки у міськвиконкомі стався вибух побутового газу".
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"В результаті багато загиблих і поранених. За дивним збігом обставин, вибух газу стався під час наради так званого "народного мера" Кремінної зі зрадниками з силових структур. Кажуть, що всі, хто присягнули на вірність народу України – загинули. Не співчуваємо і не сумуємо!" – написав Геращенко.
У Херсоні вбили помічника колаборанта
У березні у Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо – Павла Слободчикова, повідомив журналіст Денис Казанський.
"Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом із жменькою інших зрадників намагається створити у місті окупаційну адміністрацію. Сьогодні одному з цієї жменьки не пощастило. Чи то Слободчиков чимось не догодив своїм господарям-росіянам. Чи його знищило українське підпілля. Поки невідомо. Але ясно одне – долі колабораціоніста не позаздриш", – розповів Казанський.