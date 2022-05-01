Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

На Київщині знайшли яму з тілами вбитих чоловіків, окупанти їх катували

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 травня, 16:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Загалом у регіоні виявили вже 1202 тіла цивільних осіб, убитих російськими окупантами
Окупанти вбили багато мирних жителів Київської області. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти вбили багато мирних жителів Київської області. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти вбили багато людей у Київській області. 29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати РФ мордували, а потім жорстоко вбили.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Реклама

За її словами, жертв катували тривалий період, на кінцівках знайдено кульові поранення. Наостанок кожному із чоловіків вистрілили у вухо.

Місце поховання було в лісі поряд із селом Мироцьке. Жертвам зв’язали руки, намотали на обличчя тканину, щоб закрити очі, у деяких чоловіків в роті кляп. На тілах є сліди тортур, а також вогнепальних поранень.

За попередніми даними поліції, окупанти намагались приховати сліди знущань з українських громадян, тому скинули тіла в яму і засипали землею.

Реклама

Денісова додала, що загалом на території Київщини слідчі оглянули 1202 тіла цивільних громадян, які були вбиті російськими окупантами.

Російські окупанти залякують та примусово вивозять жителів Куп'янська Харківської області та сусідніх населених пунктів до РФ. Крім того, окупанти поширюють фейкову інформацію про нібито захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

У Бердянську, за повідомленнями місцевих жителів, окупанти ходять по квартирах та будинках, з яких виїхали бердянці, щоб поселити туди колаборантів та осіб, які приїхали з так званої "ДНР" і погодилися працювати в міській раді.

Реклама

У Мелітопольському районі, який перебуває у тимчасовій окупації росіян, фермерів змушують продавати зерно за безцінь, а в тих, хто відмовляється, зерно відбирають силою під дулами автоматів.

У Бучі окупанти вбивали людей за списками – їм допомагали колаборанти

У Бучі Київської області російські окупанти цілеспрямовано вбивали місцевих мешканців за складеними списками. У цьому загарбникам допомагали колаборанти, повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

За його словами, місцеві колаборанти вказували імена та адреси людей.

"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу і що це за людина", – наголосив Федорук.

Він розповів, що у списках було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради. На щастя, більшості їх вдалося виїхати з міста у безпечні місця.

"Слава богу, вдалося з тих можливостей, які були, виїхати з Бучі. То військові задовольнялися тими, хто залишився", – додав Федорук.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 1 травня
1
Особовий склад 23 500
Особовий склад
2
Літаки 192
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
Артилерія 451
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 245
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1709
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Зупинив ворога на блокпості тероборони… Блоха Юрій Ігорович - молодший лейтенант ЗСУ (доброволець), начальник забезпечення блокпостів Баштанського батальйону тероборони (Миколаївщина), до війни - футбольний тренер... Разом з побратимами зупинив техніку ворога, вступивши в бій на блокпості. Загинув від куль російських окупантів. Йому було 33 роки. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти