У Маріуполі за один день російські окупанти викрали 98 дітей

ЗМІ "ДНР" та Росії фіксують власні злочини

Військові РФ примусово вивезли із Маріуполя 98 дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 18 квітня, російські окупанти примусово вивезли з заблокованого Маріуполя 98 дітей. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Telegram-каналі.

"Лише за вчора окупанти викрали 98 дітей із Маріуполя та не втомлюються фіксувати власні злочини. Фіксуємо. Працюємо над верифікацією та поверненням наших додому", – написав Андрющенко.

Реклама

Він також зазначив, що інформацію про вивезення українських дітей із Маріуполя підтверджують навіть ЗМІ так званої "ДНР" та Росії.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупанти продовжують бомбардувати "Азовсталь" у Маріуполі, хоча знають, що там залишається мирне населення. Ціною крові маріупольців Москва хоче оголосити про перемогу.

Реклама

Також ми інформували, що Віктор Медведчук запропонував Зеленському та Путіну обміняти його на захисників та жителів Маріуполя.