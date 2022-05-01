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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Киевской области нашли яму с телами убитых мужчин, оккупанты их пытали

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 мая, 16:04
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Всего в регионе обнаружили уже 1202 тела гражданских, убитых российскими оккупантами
Оккупанты убили много мирных жителей Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты убили много мирных жителей Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты убили множество людей в Киевской области. 29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты РФ мордовали, а затем жестоко убили.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены шаровые ранения. Также каждому из мужчин стреляли в ухо.

Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое, жертвам связывали руки, намотали на лицо ткань, чтобы закрыли глаза, у некоторых мужчин во рту находился кляп. На трупах присутствуют следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела.

По предварительным данным полиции, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей.

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Денисова добавила, что всего на территории Киевской области обнаружили уже 1202 тела гражданских, убитых российскими оккупантами.

Кроме того, российские оккупанты запугивают и принудительно вывозят жителей города Купянск Харьковской области и соседних населенных пунктов в РФ. Кроме того, оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы захвате Харькова, Киева и Запорожья.

В Бердянске, по сообщениям местных жителей, оккупанты ходят по квартирам и домам, из которых выехали люди, чтобы поселить туда коллаборантов и лиц, приехавших из так называемой "ДНР" и согласившихся работать в городском совете.

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В Мелитопольском районе, который во временной оккупации россиян, фермеров заставляют продавать зерно за бесценок, а у отказывающихся зерно отбирают силой, под дулами автоматов.

В Буче оккупанты убивали людей по спискам – им помогали коллаборанты

В Буче Киевской области российские оккупанты целенаправленно убивали местных жителей по составленным спискам. В этом захватчикам помогали коллаборанты. Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

По его словам, местные коллаборанты указывали в списках имена и адреса людей, а затем передавали их оккупантам.

"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек", – подчеркнул Федорук.

Он рассказал, что в списках была и его фамилия, а также депутатов Бучанского городского совета. К счастью, большинству чиновников удалось выехать из города в безопасные места.

"Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, выехать из Бучи, то военные довольствовались теми, кто остался", – добавил Федорук.

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