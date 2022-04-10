В Ірпені солдати РФ спалили та порвали сотні Біблій (фото)

На вулицях знаходиться згарище, яке залишилося від спалених книг

Окупанти знищували книги / Колаж "Сьогодні"

Сотні Біблій спалили, а також порвали та розкидали на вулиці російські військові в Ірпені Київської області.

Про це повідомила Facebook написала Тетяна Козицька.

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"Місто Ірпінь. Спалені Біблії ордою. Що взяти з сатаністів. А російські лжепастирі благословляють цих бісів на таке. Бісівські слуги, а не слуги Божі ці люди", – йдеться у повідомленні.

На фото видно попіл від спалених книг, а поряд знаходяться сотні порваних Біблій.

Спалені та порвані Біблії в Ірпені. Фото: Тетяна Козицька

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Обстановка в Ірпені

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