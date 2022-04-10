В Ірпені солдати РФ спалили та порвали сотні Біблій (фото)

Сотні Біблій спалили, а також порвали та розкидали на вулиці російські військові в Ірпені Київської області.
Про це повідомила Facebook написала Тетяна Козицька.
"Місто Ірпінь. Спалені Біблії ордою. Що взяти з сатаністів. А російські лжепастирі благословляють цих бісів на таке. Бісівські слуги, а не слуги Божі ці люди", – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
На фото видно попіл від спалених книг, а поряд знаходяться сотні порваних Біблій.
Обстановка в Ірпені
- Керівництво Ірпеня (Київська область) наголосило, що повертатися до міста поки що небезпечно для життя. Там знаходять багато мін, розтяжок, які залишили окупанти.
- Влада міста повідомила, що з 30 березня в Ірпені почали шукати зниклих в результаті війни людей і розчищати місто від завалів. Крім того, почали евакуювати поранених та ховати померлих.
- На вулицях звільненого від окупантів Ірпеня збирають тіла мирних жителів.
- Повністю звільнити Ірпінь після майже двох тижнів запеклих боїв вдалося військовим.
Раніше ми писали:
В Ірпені закінчили перший етап розмінування – Нацполіція
Ірпінь оживає: за скільки здають однокімнатні квартири