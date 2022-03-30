Під час звільнення Ірпеня загинули близько 50 бійців ЗСУ та територіальної оборони

Повністю звільнити Ірпінь після майже двох тижнів окупації 30% міста вдалося завдяки героїчному опору військових, підрозділів СБУ "Альфа", "Омега", Головного розвідуправління та територіальної оборони. Проте у боях за місто загинули близько п'ятдесяти захисників України.
Про це розповів мер звільненого Ірпеня Олександр Маркушин на пресконференції, про що повідомляє телеграм-канал "Сьогодні".
Що відомо
"Я хотів би подякувати тим людям, хто допоміг утримати наше місто і звільнити його. Це наші військові, підрозділи СБУ "Альфа", "Омега", Головне розвідуправління, 80-ка, 72-а та територіальна оборона – завдяки цим хлопцям вдалося втримати і відвоювати Ірпінь. Це наші герої. На жаль, 16 хлопців з нашої територіальної оборони загинули, 29 у лікарні. Якщо порівняти ще ЗСУ – до 50 людей загинули і близько сотні – поранених", – наголосив Олександр Маркушин в ефірі.
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Маркушин уточнив, що під окупацією тимчасово було 30% міста.
Обстановка в Ірпені
- Керівництво Ірпеня (Київська область) наголосило, що повертатися до міста поки що небезпечно для життя. Там знаходять багато мін, розтяжок, які залишили окупанти.
- Влада міста повідомила, що з 30 березня в Ірпені почнуть шукати зниклих в результаті війни людей і розчищати місто від завалів. Крім того, евакуюватимуть поранених та ховатимуть померлих.
- 29 березня Олександр Маркушин заявив, що у місто поки що повертатися не варто. За його словами, перебувати там поки що небезпечно і зараз проводиться повна зачистка від російських окупантів.