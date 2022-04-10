В Ирпене солдаты РФ сожгли и порвали сотни Библий (фото)

Сотни Библий сожгли, а также порвали и разбросали на улице российские военные в Ирпене Киевской области.
Об сообщила Facebook написала Татьяна Козицкая.
"Город Ирпень. Сожженные Библии ордой. Что взять с сатанистов. А русские лжепастыри благословляют этих бесов на такое. Бесовские слуги, а не слуги Божьи эти люди", – говорится в сообщении.
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На фото видно пепел от сожженных книг, а рядом находятся сотни порванных Библий.
Обстановка в Ирпене
- Руководство Ирпеня (Киевская область) подчеркнуло, что возвращаться в город пока опасно для жизни. Там находят много мин, растяжек, которые оставили оккупанты.
- Власти города сообщили, что с 30 марта в Ирпене начали искать пропавших в результате войны людей и расчищать город от завалов. Кроме того, начали эвакуировать раненых и хоронить умерших.
- На улицах освобожденного от оккупантов Ирпеня собирают тела мирных жителей.
- Полностью освободить Ирпень после почти двух недель ожесточенных боев удалось военным.
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